Ferrari: “Palladino mai una possibilità. Rinnovi? Mandragora fatto, Dodò speriamo”

Il direttore della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Atalanta (qui a Sky):

Ci sono dei momenti in cui i giocatori, con determinata esperienza, si fanno carico della situazione. Dzeko ha rappresentato il pensiero di chi vuole unire i gruppi, prendendosi le responsabilità di chiedere compattezza dopo una gara comunque giocata male.

Palladino

Non c'è stata la possibilità. C'erano dei nomi, ma siamo andati direttamente su Vanoli dopo una chiacchierata con lui dicendoci che sarebbe stato molto complicato, ma comunque lui è voglioso di raggiungere l'obiettivo.

Rinnovi

Con il mister faremo il punto della situazione per il mercato. Con Mandragora il rinnovo è fatto, con Dodò speriamo di trovare la quadra in fretta.

