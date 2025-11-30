Viola News
Ferrari: “Non siamo ancora guariti. Dzeko tutto d’un pezzo, voleva unire”

Le parole del dg viola
Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Sky prima del match contro l'Atalanta:

Abbiamo detto tutto quando è arrivato Vanoli, sarà un momento lungo, oltre a rimetterci a posto fisicamente e in campo serve anche la testa, vanno affrontate le cose in maniera positiva.

Parole di Dzeko

Edin è uno tutto d'un pezzo, ha detto parole importanti a tutela di tutto il gruppo. Si capisce il momento che stanno vivendo i tifosi, ma il suo era un tentativo di unire.

Palladino

Gli farò un in bocca al lupo, non l'avevo più rivisto. La scelta di Vanoli è stata immediata, non abbiamo parlato con nessun altro.

Male con l'AEK

Non siamo guariti. A Genova e con la Juve abbiamo ripreso fiducia, ma giovedì abbiamo fatto due passi indietro. Dobbiamo iniziare a tenere un rendimento costante.

