Fagioli netto: “Non è il momento di pensare a un anno fa o avere rimpianti”

Nicolò Fagioli, centrocampista viola, ha parlato a Sky prima della gara contro l'Atalanta:
Così il numero 44 che si appresta a entrare in cabina di regia contro l'Atalanta
Giovedì una bruttissima partita, non abbiamo messo in campo quel che avevamo preparato. La realtà di oggi dice che siamo in fondo, non è il momento di avere rimpianti e pensare a dove eravamo l'anno scorso. Palladino lo conosciamo, gli facciamo un in bocca al lupo ma dopo oggi.
