Djimsiti: “Con Palladino c’è un’altra aria. Complimenti alla Fiorentina”

Le parole del giocatore dell'Atalanta, Djimsiti, ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro la Fiorentina:
Non venivamo da un periodo molto buono, abbiamo fatto vedere che l'Atalanta c'è ancora davanti ai nostri tifosi. Si vede che da quando è arrivato il mister c'è un'altra aria, più compattezza e aggressività. Non avevamo fatto bene fino all'esonero, ma non era colpa del mister, siamo noi che andiamo in campo. Complimenti alla Fiorentina, ha avuto occasioni e noi siamo stati fortunati, in queste gare serve anche questo.
