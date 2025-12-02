Pucci (ACCVC): “Il gesto di Dzeko è estremo. I discorsi sono finiti”

"I gesti come quelli di Dzeko sono estremi. Vedere un giocatore col megafono che cerca di raccomandarsi i tifosi... vuol dire che ti stai aggrappando a tutto per cercare di risollevarti. Quando vai a toccare i nervi scoperti dei tifosi, loro danno una mano. Non sono passeggiate queste, ma sottolineano la difficoltà della situazione. Spero che questa possa essere una svolta, per arrivare a questa vittoria. Noi più che essere presenti, e applaudire non possiamo fare, in campo non ci andiamo noi. Alla fine della stagione ci saremo comunque noi, e rimanere col cerino in mano anche no. La sensazione di esodo per Sassuolo c'è, sono arrivare diverse richieste dai Viola Club. Ci sono tutti gli elementi per fare quacosa di positivo in questa trasferta. I discorsi ora sono finiti, i jolly sono stati già giocati"