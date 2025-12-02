Ferrari: “Ho visto delle lacrime in spogliatoio. La svolta? Vanoli è ad un passo”

"Ci sono state delle situazioni che hanno bisogno di unità. La cosa bellissima è successa a Bergamo, con Dzeko che è andato con la squadra per capirsi con la curva. Il tutto per remare dalla stessa parte, dopo le sue parole di giovedì, magari qualcosa può essere nato. Ho visto delle lacrime in spogliatoio, di rabbia, non di paura o rassegnazione. Vanoli si è calato subito nella parte, è ad un passo dall'avere la chiave di lettura dei giocatori. Tutto parte da lì, l'ambiente pretende situazioni diverse, e noi non pensavamo di essere in questa situazione. Dobbiamo essere uniti, Vanoli sta lavorando molto sul gruppo, ed ha il supporto di tutti noi. Veniamo da una stagione dove Kean, De Gea, Gosens e Dodò hanno fatto la differenza, assieme a tutti gli altri, come Ranieri. La realtà è che dobbiamo ritrovare l'intesa, e Vanoli sta lavorando anche su questo. Siamo ad un passo"