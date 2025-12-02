Carnasciali: “La salvezza? Nel 93′ sbagliammo. Non vedo campioni a Firenze”

"I risultati non ci sono, va bene tutto, quello che ha fatto Dzeko... ma alla fine serve fare punti. La squadra deve essere consapevole che lotta per non retrocedere. Pensare di essere più forti è l'errore più grande, cosa che si fece noi nel 1992-93. Noi ci trovammo in difficoltà alla fine, mentre ora siamo ancora nel girone d'andata, e c'è tempo per rimediare. Le altre entrano in campo già con questa mentalità. Fuori dal campo sembra che abbiano percepito il pericolo, ma in campo non è lo stesso. In questi momento di difficoltà ti dovrebbero tirar fuori i campioni, ma non ne vedo nella Fiorentina. Vanoli deve tirare fuori il massimo dai ragazzi, che giocano con meno paura. Parisi mi sta piacendo, ma non è lui che fa svoltare la Fiorentina. La vittoria darebbe più tranquillità. Se tutti gli allenatori continuano a giocare a 3, è perchè a quanto pare non ci sono i giocatori per cambiare modulo."