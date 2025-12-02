Monti: “Kean dovrebbe aiutare più la squadra. Mi aspetto altro da Vanoli”

"Quando c'è da suonare la carica lo fa, c'era lo stadio pieno in C2. Il tifoso della Fiorentina c'è , so di tanta gente che andrà a Reggio Emilia. Sarà tanto importante questa sfida, sia per la squadra che la società. A Firenze siamo dei rompiscatole, ma quando c'è da supportare ci siamo. Spero che la società abbia capito dove si trova. Le cose che ha detto Dzeko le doveva dire la società . A maggio andranno tirate le somme, spero in A."

Su Vanoli: "Vanoli ha fatto poco per ora, mi aspetto altro. Sono perplesso quando vedo entrare Richardson nel finale a Bergamo, a che serve, per provare anche lui? So solo che ora ci vuole la formazione più sporca possibile. Il 3-5-2 per adesso non ha mai funzionato. Come fai a tentare un 4-3-3? Io cercherei di stare compatto con un 4-4-1-1. Io non vedo nulla da questa squadra, solo pallonate ai giocatori migliori. Non hai mai avuto un atteggiamento per vincere. Vanoli per adesso non sta riuscendo a fare quello che vorrebbe, nessuna impronta diversa, prova a modificare qualcosa, il modulo. Vedere la squadra e Vanoli da soli, mi fa paura. Perdere anche a Sassuolo sarebbe un disastro. Kean dovrebbe aiutare di più la squadra, è il giocatore più forte che hai, ma dovrebbe essere un po' più umile. Devi dare la possibilità ai compagni di fare qualcosa."