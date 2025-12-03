Il Messaggero rivela: Tare suggerì Sarri a Pradè che invece andò su Pioli

Il Messaggero sulla sua edizione odierna pubblica un retroscena interessante. L'attuale Ds del Milan, Igli Tare, l'estate scorsa, avrebbe suggerito al collega Daniele Pradé di fare una mossa per portare Maurizio Sarri a Firenze. Un consiglio che però non ha portato ad una fumata bianca. Alla fine la Fiorentina ha deciso di puntare su Stefano Pioli, tecnico di esperienza che avrebbe dovuto dare continuità nella gestione del gruppo, continuando l'opera di Raffaele Palladino.