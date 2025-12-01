Brovarone si domanda: “Perché non provare Gudmundsson regista?”

La Fiorentina si trova in una situazione complicata, e prima di tutto serve capire quali siano davvero i problemi che stanno frenando la squadra. Guardandola giocare, le criticità sembrano essere tantissime: mancano riferimenti chiari, sicurezza e continuità nelle prestazioni. All’interno della società ci sono figure giovani come Goretti e Ferrari, professionisti di prospettiva, ma oggi il contesto viola richiederebbe una guida più esperta. In questo momento esiste un vuoto importante a livello dirigenziale, un’assenza di quella figura con grande conoscenza del calcio che sappia dare equilibrio e direzione. Sul campo, la squadra appare in difficoltà sotto molti aspetti. È un periodo in cui tutto sembra andare storto e anche i giocatori ne risentono. Gudmundsson? Io lo proverei davanti alla difesa, so che in molti cadranno dalla sedia dopo ciò, ma è quello che penso. Questa Fiorentina, così com’è, si salva all’ultima giornata, se va bene. Io vedo giocatori in difficoltà, vedo un momento in cui va tutto male. E Ranieri, in conferenza, non può mettersi a dire certe cose: deve pensare solo ad allenarsi e a lavorare.