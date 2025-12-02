Altra panchina a rischio in Serie A: tornano in ballo D’Aversa e Nesta

Marco Baroni sotto esame: il Torino si aspetta segnali di ripresa, altrimenti potrebbe arrivare il quinto cambio dopo Juventus, Fiorentina, Genoa e Atalanta

Redazione VN 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 13:22)

C'è un'altra panchina in bilico in Serie A. E non di una delle squadre in fondo alla classifica. Secondo Tuttosport, infatti, ci sarebbero valutazioni in corso in casa Torino (attualmente al 14° posto). Le ultime due sconfitte contro Como e Lecce avrebbero nuovamente agitato le acque intorno a Marco Baroni, che già era finito sul banco degli imputati dopo le primissime giornate.

L'allenatore fiorentino deve rinsaldare la sua posizione nelle prossime uscite: e all'orizzonte c'è la sfida contro il Milan capolista. Una sconfitta non sarà sinonimo d’esonero, dipenderà molto da come arriverà, ma qualche passo avanti dal punto di vista dell’atteggiamento e del gioco è richiesto. In caso contrario Cairo e Vagnati prenderanno in considerazione un cambio.

E qui tornano in ballo alcuni dei nomi accostati anche alla Fiorentina, prima dell'arrivo di Vanoli (peraltro ex granata). Secondo il quotidiano torinese, tra i papabili ci sarebbero Roberto D'Aversa e Alessandro Nesta, ma anche Luca Gotti e Fabio Pecchia.