Paratici più “vicino” al Tottenham? Avvistato in tribuna accanto al Ceo del club

Il suo arrivo alla Fiorentina sembra dietro l'angolo, ma Fabio Paratici è (e per ora resta) il direttore sportivo del Tottenham. Come riporta Spurs-web.com, il dirigente è stato avvistato oggi a Selhurst Park, l'impianto del Crystal Palace dove oggi pomeriggio gli Spurs hanno battuto per 0-1 i padroni di casa. Prima a colloquio con l'allenatore Thomas Frank, poi in tribuna a fianco del Ceo Vinai Venkatesham.