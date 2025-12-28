Paratici più “vicino” al Tottenham? Avvistato in tribuna accanto al Ceo del club

Il suo arrivo alla Fiorentina sembra dietro l'angolo, ma Fabio Paratici è (e per ora resta) il direttore sportivo del Tottenham. Come riporta Spurs-web.com, il dirigente è stato avvistato oggi a Selhurst Park, l'impianto del Crystal Palace dove oggi pomeriggio gli Spurs hanno battuto per 0-1 i padroni di casa. Prima a colloquio con l'allenatore Thomas Frank, poi in tribuna a fianco del Ceo Vinai Venkatesham.
Viola News
calciomercato
Fabio Paratici ancora operativo al Tottenham? Oggi ha seguito la squadra in trasferta a Selhurst Park
Tutti indizi che - a pochi giorni dal suo possibile trasferimento alla Fiorentina - suggeriscono come l'ex Juve sia ancora pesantemente coinvolto nelle vicende londinesi. La presenza di Paratici vicina alla squadra ha sorpreso tutto il mondo Tottenham, che adesso si chiede se il suo futuro sarà a Firenze (dove lo attende un contratto di quattro anni e mezzo) oppure continuerà nel nord di Londra.
