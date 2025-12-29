Lazio, il mercato si sblocca: quanti nomi in comune con la Fiorentina

Il mercato della Lazio si sblocca ma rimane difficile da decifrare, tra possibili uscite eccellenti e tanti nomi accostati senza certezze. Tavares e Castellanos potrebbero partire solo davanti a offerte importanti, mentre per rinforzare la rosa si fanno i nomi di Insigne e Maldini come alternative a Zaccagni, oltre a Samardzic, Brescianini e Ilic per il centrocampo. Alcuni profili sono seguiti con attenzione anche dalla Fiorentina, anch’essa alla ricerca di soluzioni simili per rinforzare la squadra a gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport.