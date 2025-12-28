Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a VIDEO – I tifosi della Juventus sbeffeggiano il Pisa: “Con i viola in B”

altre news

VIDEO – I tifosi della Juventus sbeffeggiano il Pisa: “Con i viola in B”

VIDEO – I tifosi della Juventus sbeffeggiano il Pisa: “Con i viola in B” - immagine 1
Il coro dei tifosi della Juventus contro il Pisa e la Fiorentina
Redazione VN

Pisa e Juventus si sono sfidati ieri sera in una partita che è terminata con la vittoria dei bianconeri per 2-0. Durante il match i tifosi della Juventus hanno cantato un coro contro i supporter pisani tirando in ballo anche la Fiorentina e la difficile situazione di classifica: "Con i viola in B". Il video:

Leggi anche
Nicola verso la Fiorentina: “Li affronteremo con la stessa mentalità”
Verona, Bertolini sul rigore al Milan: “Un rigorino. Ci sono tanti episodi così”

© RIPRODUZIONE RISERVATA