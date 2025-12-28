Nicola verso la Fiorentina: “Li affronteremo con la stessa mentalità”

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato così, dopo la sconfitta contro il Napoli, in vista del prossimo impegno al Franchi:
L'allenatore della Cremonese guarda alla prossima sfida contro la Fiorentina
Credo sia difficile per noi, sappiamo che ogni partita sarà importante, da giocare al 100%. Continuiamo ad allenarci. Così faremo anche questa volta con la voglia unica di migliorarci. Non suddividiamo il campionato tra 2025 e 2026, affronteremo la Fiorentina con la stessa mentalità e consapevolezza.
