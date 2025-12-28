Nicola verso la Fiorentina: “Li affronteremo con la stessa mentalità”

Viola News
L'allenatore della Cremonese guarda alla prossima sfida contro la Fiorentina
Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato così, dopo la sconfitta contro il Napoli, in vista del prossimo impegno al Franchi:

Credo sia difficile per noi, sappiamo che ogni partita sarà importante, da giocare al 100%. Continuiamo ad allenarci. Così faremo anche questa volta con la voglia unica di migliorarci. Non suddividiamo il campionato tra 2025 e 2026, affronteremo la Fiorentina con la stessa mentalità e consapevolezza.

