Verona, Bertolini sul rigore al Milan: “Un rigorino. Ci sono tanti episodi così”

Il vice allenatore dell'Hellas Verona, Alberto Bertolini, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta contro il Milan per 3-0:
Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Nel primo tempo siamo stati compatti e il Milan ha avuto poche occasioni. Per fare risultato a San Siro serve sfiorare la perfezione, nel secondo tempo è stato più complicato.
Il rigore per il Milan—
Ci è sembrato un rigorino che ha inciso perché ha indirizzato la partita. Mentalmente siamo stati un po' sballottati. Rispettiamo la decisione, ma ci sono tanti episodi così.
