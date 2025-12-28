Viola News
Verona, Bertolini sul rigore al Milan: “Un rigorino. Ci sono tanti episodi così”

Il vice del Verona sul rigore dato al Milan
Redazione VN

Il vice allenatore dell'Hellas Verona, Alberto Bertolini, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta contro il Milan per 3-0:

Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Nel primo tempo siamo stati compatti e il Milan ha avuto poche occasioni. Per fare risultato a San Siro serve sfiorare la perfezione, nel secondo tempo è stato più complicato.

Il rigore per il Milan

Ci è sembrato un rigorino che ha inciso perché ha indirizzato la partita. Mentalmente siamo stati un po' sballottati. Rispettiamo la decisione, ma ci sono tanti episodi così.

