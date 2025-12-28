Polemiche in Udinese-Lazio, vertici AIA: valido il gol di Davis. Il caso viola

Nella gara di ieri tra Udinese e Lazio terminata 1-1 non sono mancate le polemiche. I giocatori della squadra ospite, infatti, hanno reclamato l'annullamento del gol di Davis per un tocco di braccio. La Lazio, al termine della partita, ha diramato un comunicato in cui si è lamentata per la scelta dell'arbitro.
Il gol del pareggio dell'Udinese è stato considerato valido dai vertici dell'AIA
La norma prevede che vada annullato qualsiasi gol nato da un tocco di mano/braccio, ma una rete tolta a Ibrahimovic in Fiorentina-Milan del 22 febbraio 2020 sollevò il tema data la fortuità dell'azione. Secondo i vertici AIA, infatti, la rete di Davis è regolare in quanto, il tocco fortuito e non punibile, è seguito da delle giocate che fanno venir meno il concetto di "immediatezza".
