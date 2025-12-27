Pareggio in extremis dell’Udinese contro la Lazio: il gol di Davis ha acceso le proteste della squadra di Sarri. Nel post partita, dagli studi di DAZN, è intervenuto Luca Marelli spiegando: "Secondo il regolamento (pag. 90) una rete non è valida se il pallone viene toccato con braccio o mano immediatamente prima. Nel caso specifico, il contatto di Palma non è sanzionabile perché il braccio è aderente al corpo. Tuttavia prima del gol passano circa nove secondi dal tiro di Zaniolo, che colpisce il braccio destro di Davis, al controllo e alla conclusione in rete dell’attaccante".
Marelli ha richiamato un episodio simile visto in questo campionato, quello di Meister in Pisa-Fiorentina, chiedendosi se a fare la differenza sia solo il tempo trascorso. Se l’“immediatezza” viene valutata esclusivamente in base ai secondi, allora andrebbe chiarita meglio nel regolamento. Per l’ex arbitro, tra il tocco di braccio — seppur involontario — e l’azione che porta al gol, emerge una zona grigia normativa, un vero e proprio vuoto regolamentare.
