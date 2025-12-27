Pareggio in extremis dell’Udinese contro la Lazio: il gol di Davis ha acceso le proteste della squadra di Sarri. Nel post partita, dagli studi di DAZN, è intervenuto Luca Marelli spiegando: "Secondo il regolamento (pag. 90) una rete non è valida se il pallone viene toccato con braccio o mano immediatamente prima. Nel caso specifico, il contatto di Palma non è sanzionabile perché il braccio è aderente al corpo. Tuttavia prima del gol passano circa nove secondi dal tiro di Zaniolo, che colpisce il braccio destro di Davis, al controllo e alla conclusione in rete dell’attaccante".