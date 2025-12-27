Parma, Cuesta: “Noi bene, ma dovevamo gestire meglio il vantaggio nella ripresa”

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina:
È questione di mentalità e voglia, i ragazzi ce le hanno sempre. Dovevamo gestire meglio il vantaggio nella ripresa. Sorensen è una mezzala, ha mostrato tempi di inserimento e copertura delle distanze. Sul secondo palo è fondamentale, proveremo a sfruttarlo il più possibile. Pellegrino mi aiuta tanto con la sua capacità di gestire il pressing e il pallone. Ci sono tante cose che possiamo far meglio, vogliamo consolidare i risultati positivi.
