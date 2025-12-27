Corvi eroe del Parma: “Su Comuzzo istinto puro, mano dura ed è andata bene”

Edoardo Corvi, portiere del Parma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina:
La parata più difficile? Credo quella su Comuzzo, non ho avuto molto tempo e quindi ho fatto come mi dice sempre il preparatore dei portieri, andando con la mano dura. Per fortuna è andata bene. Buffon mi ha aiutato a crescere, lo sento spesso e mi fa i complimenti, mi dice di stare tranquillo e rimanere concentrato. Gli voglio bene.
