Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Corvi eroe del Parma: “Su Comuzzo istinto puro, mano dura ed è andata bene”

altre news

Corvi eroe del Parma: “Su Comuzzo istinto puro, mano dura ed è andata bene”

Corvi eroe del Parma: “Su Comuzzo istinto puro, mano dura ed è andata bene” - immagine 1
Il commento del portiere appena dopo il fischio finale
Redazione VN

Edoardo Corvi, portiere del Parma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina:

La parata più difficile? Credo quella su Comuzzo, non ho avuto molto tempo e quindi ho fatto come mi dice sempre il preparatore dei portieri, andando con la mano dura. Per fortuna è andata bene. Buffon mi ha aiutato a crescere, lo sento spesso e mi fa i complimenti, mi dice di stare tranquillo e rimanere concentrato. Gli voglio bene.

Leggi anche
Keita: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, continuiamo così”
Parma, Valenti: “Voglio fare bene in gialloblù per arrivare in Nazionale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA