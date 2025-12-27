Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Keita: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, continuiamo così”

altre news

Keita: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, continuiamo così”

Keita: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, continuiamo così” - immagine 1
Le parole del centrocampista gialloblù
Redazione VN

Poco prima della ripresa delle ostilità con l'inizio del secondo tempo, il centrocampista ducale Mandela Keita ha detto ai microfoni di Dazn:

Speriamo di continuare così, nel promo tempo abbiamo fatto bene e vogliamo riproporre il nostro gioco anche nella ripresa. Abbiamo controllato gli avversari e creato qualche pericolo con delle buone imbucate. Continuiamo così.

Leggi anche
Parma, Valenti: “Voglio fare bene in gialloblù per arrivare in Nazionale”
Parma, Cuesta chiama a raccolta i tifosi: attesi 20.000 spettatori al Tardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA