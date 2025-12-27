Poco prima della ripresa delle ostilità con l'inizio del secondo tempo, il centrocampista ducale Mandela Keita ha detto ai microfoni di Dazn:
Keita: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene, continuiamo così"
Keita: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, continuiamo così”
Le parole del centrocampista gialloblù
Speriamo di continuare così, nel promo tempo abbiamo fatto bene e vogliamo riproporre il nostro gioco anche nella ripresa. Abbiamo controllato gli avversari e creato qualche pericolo con delle buone imbucate. Continuiamo così.
