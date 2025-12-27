Viola News
Parma, Valenti: “Voglio fare bene in gialloblù per arrivare in Nazionale”

Le parole del difensore ducale
Il difensore del Parma Lautaro Valenti nel prepartita di Dazn ha commentato il momento della sua squadra:

Non abbiamo più pensato all'ultima sconfitta ma ci siamo concentrati solo e soltanto sulla partita contro la Fiorentina, vogliamo battere i viola ed abbiamo lavorato per questo negli ultimi giorni. Il mio percorso? L'obiettivo è fare bene con la maglia del Parma per arrivare a giocare in Nazionale.

