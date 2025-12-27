Il difensore del Parma Lautaro Valenti nel prepartita di Dazn ha commentato il momento della sua squadra:
Parma, Valenti: "Voglio fare bene in gialloblù per arrivare in Nazionale"
Non abbiamo più pensato all'ultima sconfitta ma ci siamo concentrati solo e soltanto sulla partita contro la Fiorentina, vogliamo battere i viola ed abbiamo lavorato per questo negli ultimi giorni. Il mio percorso? L'obiettivo è fare bene con la maglia del Parma per arrivare a giocare in Nazionale.
