Cuesta: “Ecco cosa mi aspetto domani. Dobbiamo servire Pellegrino”

Carlos Cuesta ha parlato prima di Parma-Fiorentina. Le parole dello spagnolo:

"Mi aspetto una partita dove useremo l'amarezza di quanto accaduto contro la Lazio ma in modo positivo. Con l'atteggiamento che ci deve portare al risultato che vogliamo . Mi aspetto un livello di aggressività alto, che l'importanza della partita sia uguale come per noi.".

"Ondrejka e Oristanio? Se con loro cambierà il modo di servire Pellegrino sarà uno dei nostri focus: aumentare le possibilità di creare pericolo. Senza dubbio avere giocatori come loro ci può aiutare a creare di più, diversamente e meglio. La Fiorentina? Sappiamo delle loro qualità ma anche la partita che vogliamo affrontare".