Cuesta: “Ecco cosa mi aspetto domani. Dobbiamo servire Pellegrino”

Carlos Cuesta ha parlato prima di Parma-Fiorentina. Le parole dello spagnolo:
Carlos Cuesta ha parlato prima di Parma-Fiorentina. Le sue dichiarazioni
"Mi aspetto una partita dove useremo l'amarezza di quanto accaduto contro la Lazio ma in modo positivo. Con l'atteggiamento che ci deve portare al risultato che vogliamo. Mi aspetto un livello di aggressività alto, che l'importanza della partita sia uguale come per noi.".
I recuperi
"Ondrejka e Oristanio? Se con loro cambierà il modo di servire Pellegrino sarà uno dei nostri focus: aumentare le possibilità di creare pericolo. Senza dubbio avere giocatori come loro ci può aiutare a creare di più, diversamente e meglio. La Fiorentina? Sappiamo delle loro qualità ma anche la partita che vogliamo affrontare".
