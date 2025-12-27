Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Bertola: “Ritiro dopo la Fiorentina giusto, abbiamo risposto da vera squadra”

altre news

Bertola: “Ritiro dopo la Fiorentina giusto, abbiamo risposto da vera squadra”

Bertola: “Ritiro dopo la Fiorentina giusto, abbiamo risposto da vera squadra” - immagine 1
Le parole di Bertola dopo il ritiro post sconfitta con la Fiorentina
Redazione VN

Dopo la battuta d’arresto di Firenze, l’Udinese ha reagito con carattere. Nel match casalingo contro la Lazio, valido per la 17ª giornata di Serie A e terminato sull’1-1, la squadra bianconera ha mostrato segnali importanti soprattutto sul piano dell’atteggiamento.

Ai microfoni nel post-partita, Nicolò Bertola ha sottolineato proprio questo aspetto, evidenziando la volontà del gruppo di riscattare la prestazione negativa contro la Fiorentina:“Abbiamo fatto una grande prestazione e, con un gran gol di Keinan, siamo riusciti a portare a casa un punto. È stata la risposta giusta dopo Firenze”

Leggi anche
Polemiche in Udinese-Lazio, Marelli: “Regole con falle”. E cita la Fiorentina
Parma, Cuesta: “Noi bene, ma dovevamo gestire meglio il vantaggio nella ripresa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA