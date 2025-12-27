Bertola: “Ritiro dopo la Fiorentina giusto, abbiamo risposto da vera squadra”

Dopo la battuta d’arresto di Firenze, l’Udinese ha reagito con carattere. Nel match casalingo contro la Lazio, valido per la 17ª giornata di Serie A e terminato sull’1-1, la squadra bianconera ha mostrato segnali importanti soprattutto sul piano dell’atteggiamento.

Ai microfoni nel post-partita, Nicolò Bertola ha sottolineato proprio questo aspetto, evidenziando la volontà del gruppo di riscattare la prestazione negativa contro la Fiorentina:“Abbiamo fatto una grande prestazione e, con un gran gol di Keinan, siamo riusciti a portare a casa un punto. È stata la risposta giusta dopo Firenze”