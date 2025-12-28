Bernabé, gioia social dopo il successo sui viola: “Ce lo meritavamo”

Adrian Bernabé festeggia sui social la vittoria del Parma sulla Fiorentina: "Ci meritavamo di chiudere l'anno così". Lo spagnolo in estate fu a lungo un obiettivo viola.

Oltre al danno, la beffa. Adrian Bernabé festeggia sui social la vittoria del suo Parma contro la Fiorentina , proprio quella squadra che in estate lo aveva corteggiato a lungo. Il centrocampista spagnolo, obiettivo concreto dei dirigenti viola prima che decidesse di restare in Emilia, è stato tra i protagonisti del successo gialloblù al Tardini.

Attraverso la propria pagina Instagram, Bernabé ha voluto sottolineare l'importanza del risultato ottenuto contro la formazione di Vanoli: "Ci meritavamo di concludere l’anno così! Orgoglioso di far parte di questo gran gruppo". Parole che pesano per i tifosi viola, che ieri hanno visto sfumare punti preziosi proprio sotto i colpi di un giocatore seguito assiduamente per mesi e che ora si gode la momentanea posizione di classifica, ben distante dalla Fiorentina.