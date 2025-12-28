Bernabé, gioia social dopo il successo sui viola: “Ce lo meritavamo”

Viola News
Adrian Bernabé festeggia sui social la vittoria del Parma sulla Fiorentina: "Ci meritavamo di chiudere l'anno così". Lo spagnolo in estate fu a lungo un obiettivo viola.
Redazione VN

Oltre al danno, la beffa. Adrian Bernabé festeggia sui social la vittoria del suo Parma contro la Fiorentina, proprio quella squadra che in estate lo aveva corteggiato a lungo. Il centrocampista spagnolo, obiettivo concreto dei dirigenti viola prima che decidesse di restare in Emilia, è stato tra i protagonisti del successo gialloblù al Tardini.

Attraverso la propria pagina Instagram, Bernabé ha voluto sottolineare l'importanza del risultato ottenuto contro la formazione di Vanoli: "Ci meritavamo di concludere l’anno così! Orgoglioso di far parte di questo gran gruppo". Parole che pesano per i tifosi viola, che ieri hanno visto sfumare punti preziosi proprio sotto i colpi di un giocatore seguito assiduamente per mesi e che ora si gode la momentanea posizione di classifica, ben distante dalla Fiorentina.

