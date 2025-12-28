Marino: “Fiorentina in un tunnel psicologico, ma la rosa è superiore alle rivali”

Il tonfo di Parma ha ripiombato la Fiorentina in un clima di profonda incertezza. Dopo il netto successo contro l'Udinese, ci si aspettava una prova di continuità che invece non è arrivata, lasciando la squadra ancora invischiata nelle zone calde della classifica. Intervenuto a Radio Sportiva, il tecnico Pasquale Marino ha analizzato le difficoltà psicologiche e tecniche del gruppo viola:
Ci si aspettava una conferma dopo avere battuto l'Udinese con una grandissima partita, anche se si era messa subito bene per l'espulsione di Okoye. Contro il Parma ci si aspettava qualcosa di diverso, ma quando sei in un tunnel di natura psicologica non è mai facile, la palla pesa e serve gente di spessore per tirarsi fuori. Pioli è un allenatore di indiscussa classe e non è riuscito a ottenere risultati, Vanoli ha fatto lo stesso e ora il campionato è complicato. Ma rispetto alle altre squadre nella bassa classifica, la Fiorentina ha individualità di spicco, non c'è paragone con le rivali, e può fare un filotto di risultati positivi
