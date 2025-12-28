Marino: “Fiorentina in un tunnel psicologico, ma la rosa è superiore alle rivali”

Il tonfo di Parma ha ripiombato la Fiorentina in un clima di profonda incertezza. Dopo il netto successo contro l'Udinese, ci si aspettava una prova di continuità che invece non è arrivata, lasciando la squadra ancora invischiata nelle zone calde della classifica. Intervenuto a Radio Sportiva, il tecnico Pasquale Marino ha analizzato le difficoltà psicologiche e tecniche del gruppo viola: