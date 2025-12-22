Polverosi: “Fiorentina, aspettiamo Parma. Okoye ha firmato la resa dell’Udinese”

Alberto Polverosi commenta la vittoria della Fiorentina contro l'Udinese e spegne ogni tipo di entusiasmo. Ecco la sua analisi sulle pagine del Corriere dello Sport:
"Ma se qualcuno osa pensare che sia pure la svolta del campionato viola, allora siamo punto e daccapo"
Cinque gol all’Udinese, prima vittoria della Fiorentina in campionato, palo e splendido gol del numero 10, doppietta di Kean, prima rete in A di Ndour: mai visto finora niente di tutto questo al Franchi. Ma se qualcuno osa pensare che sia pure la svolta del campionato viola, allora siamo punto e daccapo. Questo debutto nella casella delle vittorie (che mancava dal 24 maggio scorso, sempre contro l’Udinese...) serve per rendere fondamentale la sfida di Parma di sabato prossimo. Senza i tre punti, lo scontro diretto del Tardini sarebbe stato molto meno diretto e molto più deprimente. Nella classifica, il dato che nessuno al Parco Viola può perdere di vista è la posizione della squadra. Che ha vinto, anzi, stravinto, la sua prima partita ma resta ultima, da sola, a due punti dalla penultima, il Pisa, a tre dal Verona (che deve recuperare una gara), a cinque dal Parma prossimo avversario che pure ha una partita in meno. Oggi la Fiorentina può solo cominciare a immaginare il suo rilancio. Ha riassaporato il piacere di una vittoria proprio quando stava tutto per franare, con la società sottosopra, l’allenatore a un passo dall’esonero e i tifosi in rivolta, sia i più accesi che i moderati. Deve ringraziare Okoye per la sciagurata uscita fuori area, ha toccato la palla col braccio e steso Kean. Settimo minuto, Udinese in dieci per gli altri ottanta. La resa è stata firmata dal suo allenatore all’inizio del secondo tempo quando, sul 3-0 per la Fiorentina, i friulani si sono ripresentati in campo senza Zaniolo, decisamente il migliore dei suoi. I buoni segnali stavolta ci sono stati.
