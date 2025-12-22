Gazzetta: “Kean torna il leader della Fiorentina. E che coppia con Gudmundsson”

La rinascita di Moise Kean

Redazione VN 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 09:48)

Il Natale 2025 della Fiorentina è meno sfarzoso rispetto all’anno precedente, ma porta comunque qualche regalo sotto l’albero viola. Dodici mesi fa, Moise Kean aveva raggiunto la doppia cifra in campionato, con la rete all’Udinese del 23 dicembre 2024 che apriva la strada al titolo di vice capocannoniere. Quest’anno, sempre contro l’Udinese, il successo vale la prima vittoria stagionale e la fine del ritiro al Viola Park. Kean, protagonista della serata, segna due gol, portando a quattro le sue reti in campionato e dando continuità al percorso della Fiorentina di Vanoli.

La partita vede Kean subito protagonista: su un lancio di Parisi, si invola verso la porta avversaria trovando l’opposizione di Okoye, espulso per fallo di mano fuori area. Nonostante un contatto che lo lascia dolorante a terra, l’attaccante si rialza e gioca gran parte della gara incerottato, mostrando determinazione e cinismo. Alla fine chiude la serata come miglior marcatore della squadra, con numeri importanti: 2 gol, 3 tiri nello specchio, 3 fuori e 14 palloni giocati, a conferma del suo ruolo centrale nella manovra offensiva.

Accanto a Kean, la coppia gol si completa con Albert Gudmundsson, autore di un palo e di un gran gol mancino dopo una finta su Karlstrom. L’islandese ha partecipato a più reti contro l’Udinese che contro qualsiasi altra squadra in Serie A, confermando classe e pragmatismo. La combinazione tra la potenza di Kean e la qualità tecnica di Gudmundsson rappresenta ora la speranza principale per la risalita della Fiorentina, anche se la festa resta velata dalla consapevolezza che il periodo negativo della squadra non è ancora del tutto alle spalle. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.