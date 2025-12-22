Nazione: “Cosa c’è dietro la decisione di togliere la fascia a Ranieri”

La vera notizia pre-partita contro l’Udinese non riguarda il modulo, ma la decisione di Paolo Vanoli di togliere la fascia di capitano a Luca Ranieri, affidandola a David De Gea. La scelta, esclusivamente tecnica, ha suscitato discussioni, anche per il valore simbolico della fascia legata alla memoria di Davide Astori. La società non è intervenuta, lasciando piena autonomia al tecnico, che già in conferenza stampa lo scorso 20 novembre aveva ribadito stima e sostegno verso Ranieri, sottolineandone l’esempio e il lavoro in campo.

Nei fatti, qualcosa deve essere cambiato nelle settimane successive: i risultati deludenti hanno reso necessarie "scelte drastiche", e Ranieri è stato l'unico colpito da questa misura. Nonostante ciò, il difensore è apparso sereno e concentrato contro l'Udinese, mostrando un atteggiamento più calmo e meno nervoso del solito. La decisione di Vanoli sembra aver avuto un effetto positivo sul comportamento del giocatore in campo.