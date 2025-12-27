Viola News
Condò indica la strada: “Paratici può avviare la rifondazione”

Le parole di Condò a Sky: "Paratici può individuare chi non crede più nel progetto e avviare una vera rifondazione"
Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato così a Sky Sport la situazione attuale in casa Fiorentina:

Paratici secondo me è l’uomo che può individuare quei 2-3 giocatori che non ci credono più e monetizzare, per poi prendere 3 giocatori completamente diversi che possano aiutare ad uscire da questa situazione. La prima pietra però è il dirigente, non un allenatore o un giocatore

