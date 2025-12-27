I primi giorni di gennaio segneranno l’arrivo di Fabio Paratici, chiamato a tracciare le prime linee guida del nuovo corso. Un passaggio chiave, soprattutto in ottica Fiorentina, perché il dirigente dovrà innanzitutto capire chi, all’interno della rosa, è realmente motivato a restare e a sposare il progetto viola.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Sky: “Ecco quando arriverà Paratici e quali saranno le sue prime mosse”
news viola
Sky: “Ecco quando arriverà Paratici e quali saranno le sue prime mosse”
Paratici dovrà valutare motivazioni della rosa e il futuro di Vanoli: settimane decisive per il progetto della Fiorentina.
Secondo quanto riportato da Sky, la valutazione riguarderà non solo i singoli giocatori, ma anche la struttura tecnica della squadra. Tra i nodi principali c’è infatti il futuro di Paolo Vanoli, che dovrà convincere la dirigenza di essere l’uomo giusto su cui costruire il presente e il prossimo ciclo.
Le prossime settimane saranno quindi decisive: tra mercato, scelte strategiche e valutazioni interne, gennaio potrebbe rappresentare un vero spartiacque per la Fiorentina, chiamata a dare una svolta e a chiarire definitivamente la propria direzione tecnica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA