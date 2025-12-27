Sky: “Ecco quando arriverà Paratici e quali saranno le sue prime mosse”

Paratici dovrà valutare motivazioni della rosa e il futuro di Vanoli: settimane decisive per il progetto della Fiorentina.

I primi giorni di gennaio segneranno l’arrivo di Fabio Paratici, chiamato a tracciare le prime linee guida del nuovo corso. Un passaggio chiave, soprattutto in ottica Fiorentina, perché il dirigente dovrà innanzitutto capire chi, all’interno della rosa, è realmente motivato a restare e a sposare il progetto viola.