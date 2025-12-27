Borghi: “Servono troppi incastri. Fiorentina messa peggio della Salernitana”

Stefano Borghi ha commentato la situazione della Fiorentina negli studi di Sky, sottolineando le difficoltà del momento:
Non so, credo che servano davvero tanti incastri per salvare la situazione. L’esempio a cui guardiamo è la Salernitana, forse la Fiorentina è messa ancora peggio, ma lì arrivò un dirigente esperto con le idee chiare e fece la rivoluzione. Tanti giocatori nuovi, pensati, precisi, presi apposta. Mi fa pensare che questi siano impossibili da riattivare
