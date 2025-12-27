Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Borghi: “Servono troppi incastri. Fiorentina messa peggio della Salernitana”

news viola

Borghi: “Servono troppi incastri. Fiorentina messa peggio della Salernitana”

Stefano Borghi sky
L'opinione di Borghi sulla Fiorentina
Redazione VN

Stefano Borghi ha commentato la situazione della Fiorentina negli studi di Sky, sottolineando le difficoltà del momento:

Non so, credo che servano davvero tanti incastri per salvare la situazione. L’esempio a cui guardiamo è la Salernitana, forse la Fiorentina è messa ancora peggio, ma lì arrivò un dirigente esperto con le idee chiare e fece la rivoluzione. Tanti giocatori nuovi, pensati, precisi, presi apposta. Mi fa pensare che questi siano impossibili da riattivare

Leggi anche
Sky: “Ecco quando arriverà Paratici e quali saranno le sue prime mosse”
Circati sorpreso dopo la Fiorentina: “Oggi più ordinati del solito”

© RIPRODUZIONE RISERVATA