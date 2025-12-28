Fiorentina, crollo a Parma: ultimo posto e salvezza sempre più lontana

La Fiorentina perde nuovamente, contestazione dei tifosi e adesso Paratici deve salvare la Fiorentina

L a vittoria contro l’Udinese sembra esser stata soltanto un’illusione per la Fiorentina, che a Parma cade di nuovo 1-0 e torna all’ultimo posto in classifica, a cinque punti dalla zona salvezza. La squadra di Vanoli mostra ancora una volta la propria fragilità: mancano grinta, spirito di sacrificio e compattezza tra i reparti.

Nonostante un assetto più prudente (4-4-1-1 e non 4-3-3 come contro l'Udinese) e qualche occasione nel primo tempo, i viola si sciolgono alla distanza. Nel secondo tempo, su un cross dalla destra, la difesa sbaglia lettura e Sorensen firma l’1-0. Il Parma rischia anche il raddoppio, mentre la Fiorentina non riesce a reagire in modo concreto, sprecando le poche opportunità create.