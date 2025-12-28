La vittoria contro l’Udinese sembra esser stata soltanto un’illusione per la Fiorentina, che a Parma cade di nuovo 1-0 e torna all’ultimo posto in classifica, a cinque punti dalla zona salvezza. La squadra di Vanoli mostra ancora una volta la propria fragilità: mancano grinta, spirito di sacrificio e compattezza tra i reparti.
la Repubblica
Fiorentina, crollo a Parma: ultimo posto e salvezza sempre più lontana
Nonostante un assetto più prudente (4-4-1-1 e non 4-3-3 come contro l'Udinese) e qualche occasione nel primo tempo, i viola si sciolgono alla distanza. Nel secondo tempo, su un cross dalla destra, la difesa sbaglia lettura e Sorensen firma l’1-0. Il Parma rischia anche il raddoppio, mentre la Fiorentina non riesce a reagire in modo concreto, sprecando le poche opportunità create.
A fine partita esplode la contestazione: i quasi quattromila tifosi viola presenti a Parma intonano un forte “Vergognatevi”. Adesso, sulle spalle di Paratici, pesa il compito di intervenire sul mercato di gennaio per provare a invertire la rotta di una squadra che non riesce a dare continuità e vede la salvezza sempre più complicata. Lo scrive La Repubblica.
