Che fine hanno fatto Kean e Dodò? Sono questi gli interrogativi che la Fiorentina si porta dietro dopo il tracollo di Parma, dove le prestazioni dei cosiddetti “big” sono state determinanti in negativo. Kean, una volta idolo della città e motivo di sogni di mercato milionari, ha vissuto una gara terribile: pochi spunti, errori nei controlli, scarso dialogo con i compagni e incursioni quasi sempre fuori posizione. Il giocatore che aveva brillato nella scorsa stagione sembra oggi scomparso, diventando al contempo vittima e carnefice della crisi viola.
Kean e Dodò, che fine avete fatto? Nazione: “I fantasmi di due ex big”
Situazione analoga per Dodò, il cui inizio di avventura a Firenze era stato entusiasmante, tra giocate incisive e carisma da trascinatore. Oggi il brasiliano appare trasformato, con prestazioni deludenti e un errore clamoroso insieme a Fortini che ha portato al gol del Parma, simbolo della maledizione stagionale della squadra.
Rinnovo contrattuale, ruolo o rapporti con gli allenatori, da Pioli a Vanoli, non possono giustificare un rendimento così negativo. La realtà è chiara: le prestazioni di Kean e Dodo sono realmente troppo scarse per poter essere ignorate e rappresentano un elemento centrale nelle difficoltà della Fiorentina in questo campionato. Lo scrive La Nazione.
