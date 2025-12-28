Kean e Dodò, che fine avete fatto? Nazione: “I fantasmi di due ex big”

Che fine hanno fatto Kean e Dodò? Sono questi gli interrogativi che la Fiorentina si porta dietro dopo il tracollo di Parma, dove le prestazioni dei cosiddetti “big” sono state determinanti in negativo. Kean, una volta idolo della città e motivo di sogni di mercato milionari, ha vissuto una gara terribile: pochi spunti, errori nei controlli, scarso dialogo con i compagni e incursioni quasi sempre fuori posizione. Il giocatore che aveva brillato nella scorsa stagione sembra oggi scomparso, diventando al contempo vittima e carnefice della crisi viola.