Calabrese: “Ai giocatori non importa nulla. Stanno trascinando la viola in B”

Commisso. Non sta bene, e ci dispiace, ma la sua società è allo sbando e il presidente dovrebbe farsi sentire. Invece intorno alla Fiorentina non c'è niente. Una squadra allo sbando con un allenatore poco esperto, un gruppo di giocatori che si sono ammutinati e una società vittima dei suoi limiti. E fra pochi giorni si entra nell'anno del centenario. Già, proprio un bel modo di festeggiare cento anni di storia.