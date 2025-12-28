Vi ricordate Manfredini? “A Firenze avevo sempre la febbre, poi ho scoperto perché”

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Thomas Manfredini ha ripercorso una carriera fatta di fatica, rinascite e passioni fuori dal comune. Per i tifosi della Fiorentina , il suo nome è legato alla risalita dalla Serie B nel 2004, un’esperienza vissuta tra mille difficoltà fisiche che oggi trovano una spiegazione sorprendente.

Arrivato in viola nel gennaio 2004, in una Serie B extralarge con campioni del calibro di Di Livio e Riganò alla Fiorentina, Toni al Palermo e Zola al Cagliari, Manfredini giocò appena 13 partite. Il motivo non era solo tecnico: "Avevo sempre qualche problema fisico, mi stiravo di continuo. E poi le allergie..." ha svelato l'ex difensore. Solo successivamente scoprì di essere allergico a molluschi e crostacei: un problema che, sotto sforzo, gli causava febbre, bronchiti e una cronica mancanza d'ossigeno che indeboliva i muscoli. Un vero e proprio calvario respiratorio che gli impedì di rendere al meglio in maglia viola.