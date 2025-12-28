In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Thomas Manfredini ha ripercorso una carriera fatta di fatica, rinascite e passioni fuori dal comune. Per i tifosi della Fiorentina, il suo nome è legato alla risalita dalla Serie B nel 2004, un’esperienza vissuta tra mille difficoltà fisiche che oggi trovano una spiegazione sorprendente.
Vi ricordate Manfredini? “A Firenze avevo sempre la febbre, poi ho scoperto perché”
Arrivato in viola nel gennaio 2004, in una Serie B extralarge con campioni del calibro di Di Livio e Riganò alla Fiorentina, Toni al Palermo e Zola al Cagliari, Manfredini giocò appena 13 partite. Il motivo non era solo tecnico: "Avevo sempre qualche problema fisico, mi stiravo di continuo. E poi le allergie..." ha svelato l'ex difensore. Solo successivamente scoprì di essere allergico a molluschi e crostacei: un problema che, sotto sforzo, gli causava febbre, bronchiti e una cronica mancanza d'ossigeno che indeboliva i muscoli. Un vero e proprio calvario respiratorio che gli impedì di rendere al meglio in maglia viola.
Muratore, fattorino e... driver di successo—
La storia di Manfredini è però interessante per ciò che accadeva (e accade) fuori dal rettangolo verde. Cresciuto in una famiglia umile (padre meccanico e madre sarta) a 14 anni lasciò la scuola per lavorare come muratore di mattina e fattorino delle pizze la sera.
Il primo vero contratto da calciatore a Udine non servì per supercar o yacht, ma per la sua vera ossessione: i cavalli. "Mi svegliavo ogni giorno alle 4 di mattina per andare a curarlo", ricorda Manfredini. Una passione che lo ha portato a vincere oltre 100 corse negli ippodromi in soli cinque anni, trasportando la mentalità dell'atleta nelle gare di trotto.
Il presente: tra la panchina e la politica—
Oggi Manfredini vive il calcio solo per puro "hobby". Allena il Lunano, nel campionato di Promozione marchigiana: dopo una salvezza sofferta lo scorso anno, attualmente la sua squadra si trova al primo posto in classifica.
Non solo campo, però: nel 2022 ha tentato anche la strada della politica candidandosi alle comunali di Riccione per migliorare le strutture sportive della città, senza però essere eletto.
