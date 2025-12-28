Tommy, luce nel buio: Dodo e De Gea realizzano il sogno del piccolo tifoso di Lodi

Tommy, il piccolo tifoso della Fiorentina che sfida le prese in giro a Lodi, ha ricevuto il regalo di Natale da Dodo e De Gea

Redazione VN 28 dicembre 2025 (modifica il 28 dicembre 2025 | 11:56)

In una stagione segnata dall'incubo Serie B e dalla recente sconfitta di Parma, la storia del piccolo Tommaso continua a commuovere chiunque tifi Fiorentina nel mondo. Tommy, infatti, è un tifosissimo viola di 7 anni che vive a Lodi con la madre toscana. Ha dovuto sopportare le costanti prese di giro dei compagni di classe, che si fanno beffe del suo giubbino viola dopo ogni sconfitta della squadra del cuore. Un peso che, a un certo punto, è diventato così difficile da portare da spingere il piccolo a chiedere a mamma Vania di non indossarlo più per un po'. Passato il momento di sconforto, Tommy ha deciso di continuare a portare a scuola il giubbino viola, dimostrando un vero e proprio senso di appartenenza per la Fiorentina.

La storia, raccontata dalla mamma Vania sui social, ha generato un'ondata di affetto travolgente. La notizia è arrivata fino ai vertici della società e, soprattutto, ai suoi idoli. Sotto l'albero, Tommy ha trovato una sorpresa che gli ha fatto spalancare la bocca per la meraviglia: la maglia e i pantaloncini ufficiali autografati da David De Gea e dal suo idolo assoluto, Dodo.

Il terzino brasiliano ha voluto aggiungere un tocco speciale, scrivendo di suo pugno una dedica: "Credi sempre nei tuoi sogni".

"Mettiamola in un quadro" — Al ritorno dal Natale trascorso dai nonni a Lucca, la gioia di Tommy è stata incontenibile. La mamma ha raccontato un aneddoto che spiega bene il valore di quel dono: Tommy è così geloso della sua nuova maglia viola che ha avuto paura di rovinarla indossandola. "Mettiamola in un quadro e appendiamola in casa", è stata la sua proposta. I calzoncini invece sì, quelli verranno usati sul campo, dove Tommy sogna di parare proprio come De Gea.

Perché Tommy non è solo un bambino con un giubbotto viola in una scuola di Lodi. Tommy siamo tutti noi, ogni volta che difendiamo la nostra fede contro tutto e tutti. Lo riporta La Nazione