Il piccolo Tommy sogna l’incontro con Dodò. La madre: “Tanti messaggi dai tifosi”

Tommaso, il piccolo tifoso viola di Lodi che sogna di incontrare il suo idolo Dodò

Redazione VN 23 dicembre - 11:36

Ormai è spopolata sui social la storia di Tommaso, un bambino di 7 tifosissimo della Fiorentina che vive a Lodi con la madre toscana. Un bambino che porta avanti la propria fede a discapito delle prese in giro dei compagni a causa delle sconfitte delle sua squadra del cuore. Tommaso però non si è lasciato scalfire e ogni mattina si presenta a scuola con il giubbotto viola.

Racconta mamma Vania: "Non pensavo che questa piccola vicenda potesse avere tanto eco, è incredibile. Tanti viola club ci hanno contattato per invitare Tommy a vedere la partita con loro, anche dalla Curva Fiesole dei ragazzi ci hanno scritto tant'è che mio figlio alla fine ha detto: "Mamma, pazienza anche se andiamo in Serie B sono contento lo stesso perché lo vedi quanti tifosi come me ci sono?".

Nonostante il piccolo Tommy faccia il portiere il suo giocatore preferito non è De Gea, bensì Dodò. Il suo sogno sarebbe di incontrarlo e chissà se un giorno non possa accadere. Lo riporta La Nazione.