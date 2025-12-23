Non solo Dodò, Tuttosport: “Anche Roberto Piccoli potrebbe partire a gennaio”

La Fiorentina ha una lista di nomi che vorrebbe portare in maglia viola a gennaio per rinforzare i vari reparti e provare a uscire dalla crisi. Per il centrocampo circolano da tempo i nomi di Eric Martel del Colonia e l’ex Venezia Tanner Tessmann del Lione. In difesa invece Diogo Leite dell’Union Berlino piace alla dirigenza. Mentre come esterno d'attacco un nome caldo è quello di Boga del Nizza.