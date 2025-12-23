Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Non solo Dodò, Tuttosport: “Anche Roberto Piccoli potrebbe partire a gennaio”

Tuttosport

Non solo Dodò, Tuttosport: “Anche Roberto Piccoli potrebbe partire a gennaio”

Non solo Dodò, Tuttosport: “Anche Roberto Piccoli potrebbe partire a gennaio” - immagine 1
Tutti i nomi d'interesse per la Fiorentina
Redazione VN

La Fiorentina ha una lista di nomi che vorrebbe portare in maglia viola a gennaio per rinforzare i vari reparti e provare a uscire dalla crisi. Per il centrocampo circolano da tempo i nomi di Eric Martel del Colonia e l’ex Venezia Tanner Tessmann del Lione. In difesa invece Diogo Leite dell’Union Berlino piace alla dirigenza. Mentre come esterno d'attacco un nome caldo è quello di Boga del Nizza.

Ogni entrata però dovrà corrispondere ad un'uscita. E quindi occhio alle posizioni di Viti, Richardson, Kouamé. Secondo Tuttosport anche uno tra Dodò e Piccoli potrebbe lasciare la Fiorentina.

Leggi anche
Da Disasi a Maldini, CorSport: “Tutti i nomi sulla lista di Fabio Paratici”
“Nice to meet you, welcome in Florence”: la battuta di un dirigente a Gudmundsson

© RIPRODUZIONE RISERVATA