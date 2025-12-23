“Nice to meet you, welcome to Florence”: la battuta di un dirigente a Gudmundsson

Viola News
Un modo scherzoso per dare una sorta di benvenuto al vero talento dell'islandese che adesso dovrà convincere Fabio Paratici
"Nice to meet you, welcome to Florence". Secondo il Corriere Fiorentino questa sarebbe stata una frase rivolte ad Albert Gdumundsson da parte di un dirigente viola dopo la sfida contro l'Udinese.

Un modo scherzoso per dare una sorta di benvenuto al vero talento dell'islandese che adesso dovrà convincere Fabio Paratici per la sua permanenza a Firenze. Starà all'ex Juventus decidere cosa fare con il numero 10 della Fiorentina.

