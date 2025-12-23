Viola News
CorFio svela: "Gudmundsson via a gennaio? Ecco la volontà della Fiorentina"
Redazione VN

Tra i dossier più delicati che Fabio Paratici si troverà ad affrontare c’è quello legato ad Albert Gudmundsson. Il rendimento dell’islandese fin qui non ha rispettato le aspettative, ma chi lo segue da vicino parla di un percorso condizionato da un approccio completamente nuovo, soprattutto sul piano del lavoro quotidiano.

La società, al momento, non prende in considerazione una cessione a gennaio: il futuro del giocatore resta legato soprattutto al suo atteggiamento e alla capacità di incidere nelle prossime settimane. Molto passerà dalla sua risposta sul campo, in un contesto che il nuovo dirigente intende chiarire anche attraverso confronti diretti.

