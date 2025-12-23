Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa La Nazione: “Ecco quando firmerà Paratici: ci sono alcuni intoppi”

La Nazione

La Nazione: “Ecco quando firmerà Paratici: ci sono alcuni intoppi”

La Nazione: “Ecco quando firmerà Paratici: ci sono alcuni intoppi” - immagine 1
Il dirigente è pronto a diventare il nuovo Head of Football del club viola con un contratto di quattro anni e mezzo fino a giugno 2030
Redazione VN

La Fiorentina è sempre più vicina a Fabio Paratici. Il dirigente emiliano è pronto a diventare il nuovo Head of Football del club viola con un contratto di quattro anni e mezzo fino a giugno 2030, assumendo un ruolo centrale e gerarchicamente superiore nelle decisioni dell’area tecnica.

Non si tratterà di una rivoluzione interna: Roberto Goretti resterà direttore sportivo, ma l’organigramma si arricchirà. Accanto a Paratici è previsto l’ingresso di Lorenzo Giani, suo storico collaboratore ai tempi di Juventus e Tottenham, destinato a guidare l’area scouting. Fuori dai giochi Leonardo Gabbanini, anche per rapporti non idilliaci con Paratici.

La regia dell’operazione è del dg Alessandro Ferrari, che ha incontrato Paratici a Londra e resterà il riferimento di Commisso a Firenze, mentre tutte le scelte di squadra passeranno dal nuovo Head of Football.

La firma non è ancora arrivata per questioni legate all’exit strategy con il Tottenham, club con cui Paratici è sotto contratto fino al 2027: l’addio dovrà avvenire senza strappi. Nel frattempo, l’ex dirigente juventino è già operativo e immerso nei pensieri di mercato. La fumata bianca, però, sembra ormai solo questione di tempo. Dovrebbe arrivare solo dopo Natale

Leggi anche
Fiorentina, niente riposo. Il programma di Vanoli per le feste di Natale
Gazzetta: “Tanti gli assenti a Parma. Gosens in dubbio anche per la Cremonese”

© RIPRODUZIONE RISERVATA