La Nazione: “Ecco quando firmerà Paratici: ci sono alcuni intoppi”

Redazione VN 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 07:24)

La Fiorentina è sempre più vicina a Fabio Paratici. Il dirigente emiliano è pronto a diventare il nuovo Head of Football del club viola con un contratto di quattro anni e mezzo fino a giugno 2030, assumendo un ruolo centrale e gerarchicamente superiore nelle decisioni dell’area tecnica.

Non si tratterà di una rivoluzione interna: Roberto Goretti resterà direttore sportivo, ma l’organigramma si arricchirà. Accanto a Paratici è previsto l’ingresso di Lorenzo Giani, suo storico collaboratore ai tempi di Juventus e Tottenham, destinato a guidare l’area scouting. Fuori dai giochi Leonardo Gabbanini, anche per rapporti non idilliaci con Paratici.

La regia dell’operazione è del dg Alessandro Ferrari, che ha incontrato Paratici a Londra e resterà il riferimento di Commisso a Firenze, mentre tutte le scelte di squadra passeranno dal nuovo Head of Football.

La firma non è ancora arrivata per questioni legate all’exit strategy con il Tottenham, club con cui Paratici è sotto contratto fino al 2027: l’addio dovrà avvenire senza strappi. Nel frattempo, l’ex dirigente juventino è già operativo e immerso nei pensieri di mercato. La fumata bianca, però, sembra ormai solo questione di tempo. Dovrebbe arrivare solo dopo Natale