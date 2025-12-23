Dopo 15 giornate di campionato la Fiorentina ha finalmente vinto la sua prima partita di campionato. Ora la squadra sa che non può lasciare nemmeno un punto e dovrà tentare l'impresa per evitare lo spettro della Serie B.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, niente riposo. Il programma di Vanoli per le feste di Natale
La Gazzetta dello Sport
Fiorentina, niente riposo. Il programma di Vanoli per le feste di Natale
Il programma della Fiorentina per le feste di Natale
Paolo Vanoli oggi ha dato libero alla squadra, ma sarà l'unico giorno senza allenamenti. Ranieri e compagni, infatti, si alleneranno sia il 24 mattina che il 25 pomeriggio, il giorno di Natale. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA