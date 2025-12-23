Fiorentina, niente riposo. Il programma di Vanoli per le feste di Natale

Viola News
Il programma della Fiorentina per le feste di Natale
Dopo 15 giornate di campionato la Fiorentina ha finalmente vinto la sua prima partita di campionato. Ora la squadra sa che non può lasciare nemmeno un punto e dovrà tentare l'impresa per evitare lo spettro della Serie B.

Paolo Vanoli oggi ha dato libero alla squadra, ma sarà l'unico giorno senza allenamenti. Ranieri e compagni, infatti, si alleneranno sia il 24 mattina che il 25 pomeriggio, il giorno di Natale. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

