Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Tanti gli assenti a Parma. Gosens in dubbio anche per la Cremonese”

La Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Tanti gli assenti a Parma. Gosens in dubbio anche per la Cremonese”

Gosens
Contro il Parma Paolo Vanoli dovrà fare i conti con le tante assenze
Redazione VN

Domenica contro l'Udinese la Fiorentina ha centrato la prima vittoria in campionato. Adesso è chiamata a dimostrare di aver cambiato passo nella sfida contro il Parma.

Pablo Marì, che ha rimediato una lesione nella gara di Conference League, non prenderà parte alla trasferta. Così come lo squalificato Luca Ranieri.

Ancora fuori Robin Gosens per il quale le tempistiche si allungano: il tedesco è in dubbio anche per la partita contro la Cremonese il 4 gennaio. Probabilmente out anche Fazzini. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
Rep: “Fiorentina più verticale, ma la frattura con i tifosi resta pesante”
Calabrese: “Un abisso tra questa Fiorentina e quella vista fino ad ora”

© RIPRODUZIONE RISERVATA