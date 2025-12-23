Domenica contro l'Udinese la Fiorentina ha centrato la prima vittoria in campionato. Adesso è chiamata a dimostrare di aver cambiato passo nella sfida contro il Parma.
Gazzetta: "Tanti gli assenti a Parma. Gosens in dubbio anche per la Cremonese"
Contro il Parma Paolo Vanoli dovrà fare i conti con le tante assenze
Pablo Marì, che ha rimediato una lesione nella gara di Conference League, non prenderà parte alla trasferta. Così come lo squalificato Luca Ranieri.
Ancora fuori Robin Gosens per il quale le tempistiche si allungano: il tedesco è in dubbio anche per la partita contro la Cremonese il 4 gennaio. Probabilmente out anche Fazzini. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
