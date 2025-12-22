Brutte notizie per Pablo Marì, rimasto fuori dai convocati nella sfida contro l'Udinese. Lo spagnolo ha infatti rimediato una lesione al soleo, come confermato da un report ufficiale della Fiorentina:
Stop per Pablo Marì, c’è lesione. Il report, come sta e quando torna
Lo spagnolo era rimasto fuori dai convocati con l'Udinese
ACF Fiorentina comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Pablo Mari è stato sottoposto ad accertamenti clinici strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di Conference League Losanna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.
Marì dovrebbe rimanere ai box per 2-3 settimane, saltando sicuramente Parma e Cremonese. Sarà da valutare per le gare successive.
