Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola infortuni Stop per Pablo Marì, c’è lesione. Il report, come sta e quando torna

news viola

Stop per Pablo Marì, c’è lesione. Il report, come sta e quando torna

Stop per Pablo Marì, c’è lesione. Il report, come sta e quando torna - immagine 1
Lo spagnolo era rimasto fuori dai convocati con l'Udinese
Redazione VN

Brutte notizie per Pablo Marì, rimasto fuori dai convocati nella sfida contro l'Udinese. Lo spagnolo ha infatti rimediato una lesione al soleo, come confermato da un report ufficiale della Fiorentina:

ACF Fiorentina comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Pablo Mari è stato sottoposto ad accertamenti clinici strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di Conference League Losanna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.

Marì dovrebbe rimanere ai box per 2-3 settimane, saltando sicuramente Parma e Cremonese. Sarà da valutare per le gare successive.

Leggi anche
Mandragora si accascia a terra, costretto al cambio: le condizioni
Comuzzo come il suo idolo Chiellini: in campo con la fasciatura in testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA