Mandragora si accascia a terra, costretto al cambio: le condizioni

Mandragora si accascia a terra, al suo posto entra Fortini
È festa viola al Franchi, con una super Fiorentina che sta demolendo l'Udinese (QUI IL LIVE). Arriva però una notizia "leggermente" brutta. Rolando Mandragora, autore del primo gol viola, si è accasciato a terra verso il 50', per poi chiedere il cambio al 53'.

Problema al quadricipite per lui. Al suo posto è entrato il giovane Fortini. Da segnalare che il numero 8 è uscito sulle proprie gambe, senza zoppicare in maniera particolare. Sarà ora necessario attendere gli accertamenti del giorno successivo. Secondo Dazn, si tratta di un semplice affaticamento muscolare: cambio precauzionale, Mandragora rimarrebbe da valutare per la prossima contro il Parma.

