Si annuncia una finestra di mercato complessa e decisiva per la Fiorentina. I dirigenti viola, con ogni probabilità guidati da Paratici, dovranno intervenire in modo massiccio sull’organico per fornire rinforzi a Vanoli, soprattutto in difesa e a centrocampo. Attenzione alla pista Coppola del Brighton, già sondato in passato.
Da Disasi a Maldini, CorSport: “Tutti i nomi sulla lista di Fabio Paratici”
Con Paratici cresce il peso del mercato estero: ecco i nomi sul taccuino del dirigente
Con Paratici cresce il peso del mercato estero: sul taccuino figurano Disasi e Acheampong del Chelsea, oltre a Leite e Martel. Sugli esterni piacciono Maldini e Boga. Previsti movimenti anche in uscita: pochi gli intoccabili, tra cui Kean. Lo scrive il Corriere dello Sport
