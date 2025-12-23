Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Da Disasi a Maldini, CorSport: “Tutti i nomi sulla lista di Fabio Paratici”

Corriere dello Sport

Da Disasi a Maldini, CorSport: “Tutti i nomi sulla lista di Fabio Paratici”

Da Disasi a Maldini, CorSport: “Tutti i nomi sulla lista di Fabio Paratici” - immagine 1
Con Paratici cresce il peso del mercato estero: ecco i nomi sul taccuino del dirigente
Redazione VN

Si annuncia una finestra di mercato complessa e decisiva per la Fiorentina. I dirigenti viola, con ogni probabilità guidati da Paratici, dovranno intervenire in modo massiccio sull’organico per fornire rinforzi a Vanoli, soprattutto in difesa e a centrocampo. Attenzione alla pista Coppola del Brighton, già sondato in passato.

Con Paratici cresce il peso del mercato estero: sul taccuino figurano Disasi e Acheampong del Chelsea, oltre a Leite e Martel. Sugli esterni piacciono Maldini e Boga. Previsti movimenti anche in uscita: pochi gli intoccabili, tra cui Kean. Lo scrive il Corriere dello Sport

Leggi anche
“Nice to meet you, welcome in Florence”: la battuta di un dirigente a Gudmundsson
TS: “Genoa su Edin Dzeko. Ma il Cagliari cerca il sostituto di Belotti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA