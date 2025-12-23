Si annuncia una finestra di mercato complessa e decisiva per la Fiorentina . I dirigenti viola, con ogni probabilità guidati da Paratici , dovranno intervenire in modo massiccio sull’organico per fornire rinforzi a Vanoli, soprattutto in difesa e a centrocampo. Attenzione alla pista Coppola del Brighton, già sondato in passato.

Con Paratici cresce il peso del mercato estero: sul taccuino figurano Disasi e Acheampong del Chelsea, oltre a Leite e Martel. Sugli esterni piacciono Maldini e Boga. Previsti movimenti anche in uscita: pochi gli intoccabili, tra cui Kean. Lo scrive il Corriere dello Sport