Il Genoa vuole rinforzarsi in tutti i reparti, dalla porta all'attacco passando per il centrocampo. Daniele De Rossi ha espresso la volontà di voler con sé Edin Dzeko, grande amico ed ex compagno ai tempi della Roma. Il bosniaco sembra ormai vicino all’addio alla Fiorentina e potrebbe infondere quell’esperienza che manca al reparto offensivo genoano.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa TS: “Genoa su Edin Dzeko. Ma il Cagliari cerca il sostituto di Belotti”
Tuttosport
TS: “Genoa su Edin Dzeko. Ma il Cagliari cerca il sostituto di Belotti”
Genoa e Cagliari si sono informati su Edin Dzeko
Anche il Cagliari ha puntato gli occhi sull'attaccante della Fiorentina, visto che i sardi sono alla ricerca di un sostituto di Belotti che ha finito la sua stagione per infortunio. Lo riporta Tuttosport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA