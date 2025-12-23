Viola News
TS: “Genoa su Edin Dzeko. Ma il Cagliari cerca il sostituto di Belotti”

Genoa e Cagliari si sono informati su Edin Dzeko
Il Genoa vuole rinforzarsi in tutti i reparti, dalla porta all'attacco passando per il centrocampo. Daniele De Rossi ha espresso la volontà di voler con sé Edin Dzeko, grande amico ed ex compagno ai tempi della Roma. Il bosniaco sembra ormai vicino all’addio alla Fiorentina e potrebbe infondere quell’esperienza che manca al reparto offensivo genoano.

Anche il Cagliari ha puntato gli occhi sull'attaccante della Fiorentina, visto che i sardi sono alla ricerca di un sostituto di Belotti che ha finito la sua stagione per infortunio. Lo riporta Tuttosport.

 

