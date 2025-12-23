TS: “Genoa su Edin Dzeko. Ma il Cagliari cerca il sostituto di Belotti”

Genoa e Cagliari si sono informati su Edin Dzeko

Il Genoa vuole rinforzarsi in tutti i reparti, dalla porta all'attacco passando per il centrocampo. Daniele De Rossi ha espresso la volontà di voler con sé Edin Dzeko , grande amico ed ex compagno ai tempi della Roma. Il bosniaco sembra ormai vicino all’addio alla Fiorentina e potrebbe infondere quell’esperienza che manca al reparto offensivo genoano.

Anche il Cagliari ha puntato gli occhi sull'attaccante della Fiorentina, visto che i sardi sono alla ricerca di un sostituto di Belotti che ha finito la sua stagione per infortunio. Lo riporta Tuttosport.