Oggi la Lazio di Lotito aspetta una risposta dalla Commissione indipendente per la vigilanza per quanto riguarda l'indice di liquidità e il blocco sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport però, anche la Fiorentina (con Napoli e Como) rischiano il così detto "saldo zero" nel mercato di gennaio. Ma cosa succede nel dettaglio?
Gazzetta: “Fiorentina, rischio saldo zero a gennaio”. Può fare la fine della Lazio?
Rispetto al passato sono cambiate sia le modalità di valutazione sia l’organo incaricato dei controlli. In precedenza era la Covisoc, commissione interna alla Federcalcio, a esaminare la situazione dei club sulla base di tre parametri: indice di liquidità, indice di indebitamento e costo del lavoro allargato in rapporto ai ricavi.
Dallo scorso maggio, diventando operativa dopo l’estate, la Covisoc è stata sostituita da una nuova commissione indipendente di nomina governativa. Questo organismo ha adottato criteri più allineati a quelli dell’Uefa, semplificando il sistema di valutazione.
Il nuovo regolamento prevede infatti un unico parametro di riferimento: il costo del lavoro allargato. Per ottenere il via libera dalla Federcalcio, le società devono rispettare il limite massimo fissato all’80% dei ricavi. La Fiorentina di Rocco Commisso, secondo il quotidiano, potrebbe sforare.
