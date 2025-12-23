Viola News
Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Fiorentina, rischio saldo zero a gennaio”. Può fare la fine della Lazio?

La Gazzetta dello Sport sul mercato di gennaio della Fiorentina
Oggi la Lazio di Lotito aspetta una risposta dalla Commissione indipendente per la vigilanza per quanto riguarda l'indice di liquidità e il blocco sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport però, anche la Fiorentina (con Napoli e Como) rischiano il così detto "saldo zero" nel mercato di gennaio. Ma cosa succede nel dettaglio?

Rispetto al passato sono cambiate sia le modalità di valutazione sia l’organo incaricato dei controlli. In precedenza era la Covisoc, commissione interna alla Federcalcio, a esaminare la situazione dei club sulla base di tre parametri: indice di liquidità, indice di indebitamento e costo del lavoro allargato in rapporto ai ricavi.

Dallo scorso maggio, diventando operativa dopo l’estate, la Covisoc è stata sostituita da una nuova commissione indipendente di nomina governativa. Questo organismo ha adottato criteri più allineati a quelli dell’Uefa, semplificando il sistema di valutazione.

Il nuovo regolamento prevede infatti un unico parametro di riferimento: il costo del lavoro allargato. Per ottenere il via libera dalla Federcalcio, le società devono rispettare il limite massimo fissato all’80% dei ricavi. La Fiorentina di Rocco Commisso, secondo il quotidiano, potrebbe sforare. 

