Gazzetta: “Fiorentina, rischio saldo zero a gennaio”. Può fare la fine della Lazio?

Oggi la Lazio di Lotito aspetta una risposta dalla Commissione indipendente per la vigilanza per quanto riguarda l'indice di liquidità e il blocco sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport però, anche la Fiorentina (con Napoli e Como) rischiano il così detto "saldo zero" nel mercato di gennaio. Ma cosa succede nel dettaglio?

Rispetto al passato sono cambiate sia le modalità di valutazione sia l’organo incaricato dei controlli. In precedenza era la Covisoc, commissione interna alla Federcalcio, a esaminare la situazione dei club sulla base di tre parametri: indice di liquidità, indice di indebitamento e costo del lavoro allargato in rapporto ai ricavi.