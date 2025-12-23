Parallelamente, Paratici ha già le idee chiare sul mercato, uno dei nodi più delicati. La situazione dello spogliatoio sarà una delle prime questioni da affrontare, con l’obiettivo di ristabilire equilibri e responsabilità attraverso confronti diretti con i giocatori. Tra i casi da monitorare c’è quello di Dzeko, scontento e con un peso rilevante sul bilancio, destinato alla partenza.
Le mosse di Paratici sul mercato: ecco i ruoli dove deve intervenire
Corriere Fiorentino
Le mosse di Paratici sul mercato: ecco i ruoli dove deve intervenire
L'obiettivo è rinforzare la rosa con un difensore, almeno un centrocampista e due esterni offensivi. Paratici si è già messo al lavoro
Possibili movimenti anche per Pablo Marì, alle prese con un infortunio, e altri elementi come Ranieri, senza escludere sorprese. Nessuna intenzione invece di privarsi di Kean, il cui futuro verrà eventualmente discusso in estate. Con risorse limitate, per intervenire servirà prima vendere: l’obiettivo è rinforzare la rosa con un difensore, almeno un centrocampista e due esterni offensivi. Paratici ne è consapevole e si è già messo al lavoro.
