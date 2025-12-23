Le mosse di Paratici sul mercato: ecco i ruoli dove deve intervenire

Viola News
Corriere Fiorentino

L'obiettivo è rinforzare la rosa con un difensore, almeno un centrocampista e due esterni offensivi. Paratici si è già messo al lavoro
Parallelamente, Paratici ha già le idee chiare sul mercato, uno dei nodi più delicati. La situazione dello spogliatoio sarà una delle prime questioni da affrontare, con l’obiettivo di ristabilire equilibri e responsabilità attraverso confronti diretti con i giocatori. Tra i casi da monitorare c’è quello di Dzeko, scontento e con un peso rilevante sul bilancio, destinato alla partenza.

Possibili movimenti anche per Pablo Marì, alle prese con un infortunio, e altri elementi come Ranieri, senza escludere sorprese. Nessuna intenzione invece di privarsi di Kean, il cui futuro verrà eventualmente discusso in estate. Con risorse limitate, per intervenire servirà prima vendere: l’obiettivo è rinforzare la rosa con un difensore, almeno un centrocampista e due esterni offensivi. Paratici ne è consapevole e si è già messo al lavoro.

