Le mosse di Paratici sul mercato: ecco i ruoli dove deve intervenire

Redazione VN 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 09:30)

Parallelamente, Paratici ha già le idee chiare sul mercato, uno dei nodi più delicati. La situazione dello spogliatoio sarà una delle prime questioni da affrontare, con l’obiettivo di ristabilire equilibri e responsabilità attraverso confronti diretti con i giocatori. Tra i casi da monitorare c’è quello di Dzeko, scontento e con un peso rilevante sul bilancio, destinato alla partenza.

Possibili movimenti anche per Pablo Marì, alle prese con un infortunio, e altri elementi come Ranieri, senza escludere sorprese. Nessuna intenzione invece di privarsi di Kean, il cui futuro verrà eventualmente discusso in estate. Con risorse limitate, per intervenire servirà prima vendere: l’obiettivo è rinforzare la rosa con un difensore, almeno un centrocampista e due esterni offensivi. Paratici ne è consapevole e si è già messo al lavoro.